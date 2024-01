Sport in tv oggi sabato 6 gennaio | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di sabato 6 gennaio 2024)ci aspetta una giornata ricca di. Abbuffata diinvernali: la Coppa del Mondo di sci alpino regala il gigante femminile a Kranjska Gora e il gigante maschile ad Adelboden; si conclude la Tournée dei Quattro Trampolini; penultimo appuntamento con il Tour de Ski; inseguimenti a Oberhof per la Coppa del Mondo di biathlon, Europei di speed skating a Heerenveen, Coppa del Mondo di slittino a Winterberg. Entrano nel vivo i tornei della settimana per quanto riguarda il tennis. Da non perdere il doppio impegno dell’Italia agli Europei di pallanuoto: Settebello contro la Grecia e Setterosa contro la Francia. Gli appassionati di atletica potranno divertirsi con il Cross del Campaccio, mentre gli amanti del ciclocross si gusteranno le gare di Gullegem. Consueto menu sontuoso per ...

Il Napoli è sempre più vicino a Radu Dragusin . l’agente del calciatore, oggi , arriverà in Italia per parlare con il Genoa e cercare di chiudere ... (napolipiu)

Il programma e il palinsesto completo dello Sport in tv per la giornata di venerdì 5 gennaio . Il calcio non riposa mai e, archiviato il turno di ... (sportface)

...45 Dazn Le partite sono tutte in diretta su Dazn fai qui il tuo abbonamento Le partite di, ... le migliori cronache in tempo reale le trovi qui su Virgilio. Se invece vuoi vedere tutto il ...... 40 anni compiuti da un paio di mesi, senza dubbio l'hockeista italiano più forte di sempre,... È tornato lo, con il torneo preolimpico di basket maschile nel 2016, i Mondiali di pallavolo ...Ancora polemiche per la scelta di Aics di introdurre il tesseramento no gender. Il presidente nazionale del popolo della Famiglia: "Scelta per avere visibilità". La polemica sul tesseramento alias ...La Coppa del Mondo maschile di sci alpino inizia il suo 2024 da uno dei templi del gigante del Circo Bianco. Si corre ad Adelboden e il grande favorito è ovviamente il padrone di casa Marco Odermatt.