Solo chi è egoista può essere felice?

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ecco il segreto, ha detto Ernest, ridurre al minimo le pretese di felicità. «Gli astri predispongono e non predestinano». Ho pensato, se gli astri non predestinano, tu papà cosa potevi saperne dell’avvenire? Trovo abbastanza ignobile questo modo silenzioso che hanno gli uomini di restituirti al corso del tempo. Come se bisognasse ricordarci, a ogni buon conto, che l’esistenza è discontinua. … Scegliamo dei volti fra gli altri, ci inventiamo delle boe per segnare il corso del tempo. Tutti vogliono avere qualcosa da raccontare. Un giorno bisognerebbe studiarlo, questo particolare silenzio dei viaggi in macchina, della notte, quando si torna a casa dopo aver sfoggiato una serenità a uso e consumo degli altri, un misto di conformismo e autoinganno. La luce dei luoghi chiusi mi aggredisce nell’intimo. Colpisce gli oggetti e mi colpisce l’anima. Certe luci sopprimono in me ogni senso di ...