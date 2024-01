Sofia Goggia si rammarica | “A tratti bene | altri peggio Troppo diretta sul muro”

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) Non così brillante.non è riuscita a mettere insieme tutti i pezzi del puzzle nella prima manche del gigante di Kranjska Gora (Slovenia), valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. La campionessa bergamasca ha terminato a 1.62 dalla slovacca Petra Vlhova, che precede di 0.02 Federica Brignone e di 0.15 la svizzera Lara Gut-Behrami.nei primi 30? di gara, poi sulle sue linee così dirette non sono state la maniera migliore per interpretare una neve molto particolare, viste le temperature alte e la pioggia. Sulla Podkoren 3 si è vista quindi unache ha interpretatola pista solo a, come ha confermato lei stessa ai microfoni di RaiSport HD con grande sincerità. “Non è colpa della pista ...