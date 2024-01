SmackDown 05 01 2024 New Year’s Revolution

Leggi su zonawrestling

(Di sabato 6 gennaio 2024) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto appuntamento con il report di. Arriva anche per lo show blu il primo show del, Newe fra match titolati e altro è pronto ad offrire grande spettacolo. Direi quindi di non perdere altro tempo e immergiamoci subito nello show. Vediamo arrivare all’arena Paul Heyman e Roman Reigns che però evitano l’intervista di Kayla Braxton. U.S. Championship Tournament Final: Santos Escobar(w/Humberto Carrillo & Angel Garza) vs Kevin Owens (3,5 / 5) Primo match di serata ed è un buonissimo match fra i due, impreziosito anche dalla presenza di Logan Paul al commento. Owens ed Escobar lottano un match abbastanza equilibrato con Santos che conta anche sui due alleati a bordo ring. Almeno fino all’arrivo del LWO che mette in fuga ...