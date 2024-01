Slittino | Voetter Oberhofer tornano sul podio | a Winterberg le azzurre seconde per soli 24 millesimi

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024) La trasferta nordamericana aveva portato in dote solamente due terze piazze, c’era voglia di riscatto in questo nuovo anno, con il ritorno della Coppa del Mondo in Europa ed Andreae Marionnon hanno tradito le aspettative. Ecco subito ilnel doppio femminile, in quel di. Lesul budello tedesco chiudono al secondo posto e resta un po’ di amaro in bocca visto che la vittoria sfugge solamente di 24. A vincere sono le padrone di casa Jessica Degenhardt e Cheyenne Rosenthal che trovano il secondo successo consecutivo e volano in vetta alla graduatoria di Coppa. Le teutoniche avevano timbrato il miglior tempo dopo la prima run, si sono leggermente peggiorate nella seconda ma tanto basta per trionfare davanti alle...