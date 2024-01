Sky Cinema e NOW | Book Club - Il capitolo successivo | Sabato 6 Gennaio 2024

Leggi su digital-news

(Di sabato 6 gennaio 2024)Anche nel nuovo anno è ancora più bello tornare a casa con Sky- Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. Su SkyUno HD (canale 301) alle 21:15, "- Il" presenta Diane Keaton e Jane Fonda nel sequel della commedia di successo. Le inseparabili amiche Diane, Vivian, Carol e Sharon partono per l'avventuroso addio al nubilato di Vivian in Italia. Alle 21:15 su SkyDue HD (canale 302), "The Untouchables - Gli intoccabili" è un capolavoro di Brian De Palma con Sean Connery, Kevin Costner e Robert De Niro. Ambientato a Chicago nel 1930, ...