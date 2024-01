Sir Susa Vim Perugia | si torna in campo per la Superlega Al Palabarton arriva Monza

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 6 gennaio 2024) – Indue formazioni vittoriose nei quarti di Coppa Italia. Parla il libero Alessandro Toscani: “è un’ottima squadra e lo abbiamo visto anche in settimana nella loro vittoria con Civitanova. Giocano bene e di squadra, sono ottimi in difesa ed in fase break. Noi dovremo cercare di sfruttare il fattoree di metterli sotto pressione per provare a portare a casa il risultato”. Fischio d’inizio alle ore 18:15 alcon diretta TV su Raisport ch. 58 e diretta streaming anche sulla piattaforma web Volleyballworld.tv –– Primo match casalingo didel 2024 per la SirVimche, a distanza di tre giorni dalla partita vittoriosa di Coppa Italia con Modena,al ...