Sinner sta per tornare in campo | come funziona il Kooyong Classic e chi affronterà Jannik

(Di sabato 6 gennaio 2024)sta per. Il conto alla rovescia è partito. Il tennista italiano sta per iniziare la sua stagione, dopo aver chiuso il 2023 regalando all'Italia quella Coppa Davis che mancava da 47 anni.

per tornare. Il conto alla rovescia è partito. Il tennista italianoper iniziare la sua stagione, dopo aver chiuso il 2023 regalando all'Italia quella Coppa Davis che mancava da 47 anni.... chiusasi col meritato trionfo die soci. L'ultima partita a fine estate, poi un lungo ... la fidanzata che gli è stata sempre accanto in questi mesi difficili e chetrascorrendo alcuni ...Il conto alla rovescia è partito: il numero 4 al mondo si sta allenando al massimo a Melbourne, in Australia, ed è pronto a scendere in campo. Leggi i dettagli ...Colpi potenti sui campi di Melbourne. Jannik Sinner non ha perso tempo e con il suo solito approccio al lavoro ha dato seguito al programma di avvicinamento agli Australian Open 2024. Nessun torneo uf ...