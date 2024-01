Simonetta Cesaroni uccisa da Mario Vanacore | l' ultima svolta

(Di sabato 6 gennaio 2024) Nuovo capitolo in uno dei gialli infiniti delle cronache italiane, l'omicidio dicon 29 coltellate il 7 agosto 1990 in via Poma, a Roma. A ucciderla sarebbe stato, il figlio del portiere del condominio. A metterlo nero su bianco, sono i carabinieri in una...

Mario Vanacore, figlio di Pietrino, risponde alle accuse del dossier dei carabinieri sull'omicidio diin via Poma a Roma. E lo fa andando all'attacco: "Ce l'hanno con la mia famiglia. Dei personaggi. Magari qualcuno che abbiamo anche denunciato". Vanacore fa sapere di aver ...TORINO. "L'unica volta che ho vistoera morta". La relazione dei carabinieri descrive Mario Vanacore come un killer spietato. Lui, oggi 64enne, titolare di una ditta a Torino, si difende. "Ce l'hanno con la mia ...Il legale: "Siamo sconcertati". La Procura di Roma: "Restano perplessità sulle prove" . Ad uccidere Simonetta Cesaroni sarebbe stato Mario Vanacore, il figlio del portiere del condominio di via Poma.A togliere la vita a Simonetta Cesaroni sarebbe stato Mario Vanacore, il figlio del portiere del condominio di via Poma. A scriverlo sono i carabinieri in un’informativa consegnata ai magistrati della ...