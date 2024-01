Si chiude l’andata | l’Unicusano Futsal Ternana ospita il Buldog Lucrezia

Leggi su giornaledellumbria

(Di sabato 6 gennaio 2024) Terni, 5 gennaio 2024 – Ci siamo, dopo panettoni e pandori, pranzi e cenoni festivi, torna il campionato di serie A2 girone B. Iniziare bene l’anno per avviarsi ad un girone di ritorno da protagonisti, è questo l’obiettivo delche nel più classico dei testa-coda domani, sabato 6 gennaio, ospiterà al palazzetto di Massa Martana alle ore 16 il, partita valevole per l’undicesima e ultima giornata di andata del campionato. I marchigiani rievocano l’obiettivo tanto desiderato dalla società del presidente Francesco Emanuele Tonel che lo scorso 4 giugno al “Di Vittorio” ha conquistato la promozione in serie A2 battendo i gialloblù nella finale play-off. I rossoverdi, dopo aver chiuso l’anno in bellezza espugnando il campo del Bologna, tornano a giocare tra le mura ...