Shrewsbury Town vs Wrexham – probabili formazioni | notizie sulla squadr

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 6 gennaio 2024) Ilcercherà di conquistare il quarto turno di FA Cup quando domenica 7 dicembre pomeriggio si recherà aa di League One. Gli ospiti stanno volando in League Two, seduti al terzo posto della divisione, a soli due punti dalla capolista Stockport County, mentre loè 13° in classifica in League One. Il calcio di inizio divsè previsto alle 15 Anteprima della partitavsa che punto sono le dueLopunta ad allungare la sua serie di vittorie sula tre partite quando ospiterà la ...