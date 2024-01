Sfogo Henry dopo rigore fallito ' augurata morte a mia famiglia'

Prima il gol segnato al 74', poi il calcio di rigore sbagliato al 100' di Inter - Verona. Thomas, attaccante della squadra ospite, nel bene e nel male è stato tra i protagonisti di San Siro e al termine della partita ha affidato ai social una denuncia, riferendo di aver ricevuto ' auguri ...... un giorno segni, un giorno sbagli, questa è la mia vita da calciatore e sono orgoglioso di aver potuto segnare il mio secondo gol in carriera in questo stadio di San Siro - continua- dopo una ...Si è sfogato così, su Instagram, l'attaccante del Verona Thomas Henry, alle prese con gli insulti sui social da parte di quegli 'odiatori' che non gli perdonano il rigore fallito oggi al 99' della ...La prima partita del 2024 della Lazio sarà in trasferta contro l'Udinese. Appuntamento domenica 7 gennaio ore 15 al Bluenergy Stadium. Alla vigilia del match, il tecnico dei ...