Serie A | l’Inter batte il Verona tra le polemiche | i top e i flop del match

Leggi su notizie

(Di sabato 6 gennaio 2024)apre il 2024 con una vittoria. Una rete di Frattesi regala i tre punti ai nerazzurri, ma ilrecrimina per un presunto fallo su Duda.conquista il titolo d’inverno. Una rete di Frattesi in pieno recupero consente ai nerazzurri di avere la meglio sul(2-1 il risultato finale ndr) al termine di una partita destinata a far discutere. In particolare gli scaligeri recriminano per un presunto fallo di Bastoni su Duda. Da segnalare anche un rigore sbagliato negli ultimi minuti da Henry. Frattesi regala altre punti d’oro – Notizie.com – © LapresseCon questo risultato i nerazzurri chiudono in testa il girone di andata ed ora la Juventus contro la Salernitana è costretta a vincere per non perdere altri punti. Per iluna sconfitta piena di rimpianti. Il ...