Serata magica a Villaricca nella Parrocchia SS Maria dell’Arco | concerto di Mimmo Angrisano

(Di sabato 6 gennaio 2024) Più di una volta il pubblico ha tributato una standing ovation. Innumerevoli gli applausi. È stato senza dubbio un successo ildi. Ogni canzone, come in una dimensione estatica, ha portato nelle viscere di Napoli, quella Napoli antica quanto eterna, quella delle feste di Piedigrotta, delle tarantelle e delle arie estratte dai più appassionati melodrammi del 700 italiano. ?La voce di questo grande artista: un verso ancestrale spesso onomatopeica ed evocativa. I testi, dalle profonde risonanze simboliche, come in un meraviglioso gioco di specchi, riflettono paesaggi incontaminati, taverne o fresche fontane dai poteri misterici. La fonetica sottesa alla lingua napoletana i suoni di strumenti musicali dalle melodie sublimi … Siamo stati veramente fortunati perché per qualche ora siamo stati fuori dal tempo ...