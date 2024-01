Scoprite gli ostacoli alla magistratura Caso Orlandi | la verità di Ilaria Cavo

Leggi su iltempo

(Di sabato 6 gennaio 2024) Via Poma e: due casi su cui è urgente fare piena chiarezza. Anche di questo si è parlato durante la puntata di Stasera Italia in onda il 6 gennaio su Rete4. In collegamento c'era, di Noi Moderati, che ha sottolineato l'importanza di scoprire se qualcuno ha provato a insabbiare la. Da via Poma, tra despistaggi e trame politiche Ne parliamo cona #StaseraItalia: "Doveroso che il Parlamento approfondisca questi argomenti" pic.twitter.com/Z3gUZlRFdj — Stasera Italia (@StaseraItalia) January 6, 2024 "E' doveroso che il Parlamento avvii e approfondisca questi argomenti - ha detton, di Noi Moderati - Io parteciperò ...