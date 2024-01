Scoppia portellone in volo | atterraggio d' emergenza

E’ scoppia to il caos all’aeroporto internazionale Louis Armstrong di New Orleans quando un uomo di 38 anni, non identificato, ha aperto il ... (ilfattoquotidiano)

Un aereo della Alaska Airlines ha effettuato un atterraggio d'emergenza poco dopo il decollo da Portland, in Oregon, in seguito al distacco di un ... (liberoquotidiano)

Un pezzo di fusoliera di un jet di Alaska Airlines è saltato durante un volo venerdì pomeriggio costringendo all'atterraggio di emergenza. Le autorità statunitensi hanno disposto ispezioni immediate ...Su un aereo passeggeri Boeing 737 - 9 della compagnia americana Alaska Airlines si è aperta una breccia sulla fusoliera dopo che uno dei portelloni sul lato sinistro indietro è esploso, poco dopo il ...In questa edizione: Gaza, Israele uccide capi massacro 7 ottobre, Balneari, attesa per la risposta da dare a Ue, Scoppia portellone, ancora guai per la Boeing, Inter campione d'inverno, Verona indigna ...PORTLAND - Un aereo della Alaska Airlines, un Boeing 737 MAX 9, ha effettuato un atterraggio di emergenza poco dopo il decollo da Portland, Oregon, a causa del distacco di un finestrino e di una porzi ...