Scomparsa Kata | l' ipotesi della vendetta trasversale per pedofilia

(Di sabato 6 gennaio 2024) Una nuovasul movente legato alladileya: potrebbe essersi trattato di una. Intanto la madre avrebbe trovato una somiglianza in una foto

La Scomparsa della piccola Kataleya sarebbe legata a una vendetta per gli abusi su una minorenne che viveva sempre nell’ex hotel Astor da parte di ... (thesocialpost)

Scomparsa Kata , l’ipotesi di una vendetta per una violenza sessuale A sei mesi dalla Scomparsa di Kata , la bimba svanita nel nulla dall’ex hotel ... (tpi)

Poi la tragedia del naufragio di Cutro, le alluvioni in Emilia Romagna e Toscana, ladi, la morte di Silvio Berlusconi, il ritorno di Patrick Zaki in Italia, le violenze a Palermo e ...Ecco cosa sappiamo e gli ultimi sviluppi di Anna Vagli L adiAlvarez , avvenuta lo scorso 10 giugno nell'ex Hotel Astor a Firenze , rimane avvolta nel mistero nonostante le ...I carabinieri di Firenze hanno mostrato alla madre di Kata una foto scattata su un bus di una bimba, che assomiglierebbe alla figlia scomparsa ...Una nuova ipotesi sul movente legato alla scomparsa di Kataleya: potrebbe essersi trattato di una vendetta trasversale. Intanto la madre avrebbe trovato una somiglianza in una foto ...