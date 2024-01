Scienziata napoletana studia ad Aquisgrana i segreti dell?Alzheimer

(Di sabato 6 gennaio 2024) La medicina e la tecnologia impiantata nel corpo umano vanno a braccetto già da un bel po?. Ora però sembra proprio che la ricerca scientifica abbia fatto un balzo in avanti:...

La medicina e la tecnologia impiantata nel corpo umano vanno a braccetto già da un bel po’. Ora però sembra proprio che la ricerca scientifica abbia fatto un balzo in ...La variante Covid JN.1 diventerà quella dominante in tutto il mondo. La previsione arriva da Tokyo, e in particolare dai ricercatori del Dipartimento di microbiologia e ...