Sci alpino | startlist slalom Kranjska Gora 2023 | orario | tv | programma | streaming | pettorali delle italiane

(Di sabato 6 gennaio 2024) Domenica 7 gennaio andrà in scena lofemminile di, prova valida per la Coppa del Mondo-2024 di sci. Sulla pista Podkoren andrà in scena la seconda gara stagionale dopo il gigante in terra balcanica, sarà il primo appuntamento del nuovo anno solare tra i rapid gates. Appuntamento alle ore 09.30 con la seconda manche, la seconda scatterà alle ore 12.30. La favorita della vigilia è indubbiamente la statunitense Mikaela Shiffrin, che potrebbe dare vita a un bel duello con la slovacca Petra Vlhova. Le altre pretendenti al podio sono la tedesca Lena Duerr, la svedese Anna Swenn Larsson, la croata Leona Popovic, la svedese Sara Hector e la statunitense Paula Moltzan. Leproveranno a qualificarsi alla seconda manche: Marta Rossetti, Lara Della Mea, ...

Domenica 7 gennaio andrà in scena lo slalom maschile di Adelboden , prova valida per la Coppa del Mondo 2023 -2024 di sci alpino . Sulla pista svizzera ... (oasport)

Sono 80 le gigantiste in gara lunedì 8 e martedì 9 a Sestriere: rappresenteranno 17 nazioni per la Coppa Europa. In entrambi i giorni la partenza della prima manche è alle 10 e la seconda alle 13.