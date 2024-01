Sci alpino | parte il weekend di Kranjska Gora e le italiane vogliono iniziare il 2024 con un successo

(Di sabato 6 gennaio 2024) Dopo una piccola pausa dopo le prove di Lienz, torna ufficialmente in scena la Coppa del Mondo di scifemminile. Siamo pronti per assistere, infatti, al fine settimana di(Slovenia) uno degli appuntamenti più classici e imprescindibili del Circo Bianco, con due prove tecniche in arrivo di grande importanza. Oggi, sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, si inizierà con il gigante, mentre domani le atlete saranno impegnate nello slalom. La prima manche della gara tra le porte larghe prenderà il via alle ore 09.30, mentre la seconda e decisiva scatterà alle ore 12.30, andando a definire la prima vincitrice del nuovo anno. Cosa ci dirà la gara sulla celebre pista denominata “Podkoren”? Gli spunti di interesse non mancheranno. In primo luogo proveremo a capire se Mikaela Shiffrin proseguirà nel suo ...

La start list del gigante maschile di Adelboden 2024 di: ecco gli italiani in gara e i pettorali di partenza per questo primo appuntamento dell'anno nuovo sulle nevi svizzere. Gli azzurri sperano di ottenere risultati migliori rispetto agli ...Il circo bianco si rimette in moto. Prima gara del 2024 in Coppa del Mondo femminile: sabato 6 gennaio c'è il gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, e la coppia dei sogni delloazzurro, formata ovviamente da Sofia Goggia e Federica Brignone, non fa mistero di puntare in alto . Come del resto, punta al massimo la dominatrice sin qui della stagione, Mikaela Shiffrin. ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli amici di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del gigante di Adelboden (Svizzera), valevole per la coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE del gigante in programma a Kranjska Gora (Slovenia), valevole per la Coppa del Mondo 20 ...