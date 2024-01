Sci alpino femminile | Coppa del mondo 2023 2024 | le date delle gare

Federica Brignone ancora sul podio, anche nel gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, sesta prova di specialità valida per la Coppa del mondo di. Nonostante condizioni climatiche complicate sulla Podkoren (pioggia, neve molto bagnata, scarsa visibilità), la valdostana ha chiuso al 3° posto in 1.51.02, pagando appena 51 centesimi ...La start list della seconda manche del gigante maschile di Adelboden 2024 della Coppa del Mondo di. Marco Odermatt ha dominato la prima manche e scatterà per ultimo, forte di oltre un secondo di vantaggio. Se la vittoria sembra ormai cosa fatta, è invece aperta la lotta per il podio, ...Sull'insidiosa e scivolosa Podkoren si afferma una splendida Valerie Grenier in 1:50.51 davanti a Lara Gut-Behrami (+0.37) e Federica Brignone (+0.51), al suo 72°podio in carriera Marta Bassino chiude ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 13.24 La classifica finale del gigante di Kranjska Gora: Valerie Grenier (Canada) 1'50"51 Lar ...