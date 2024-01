Sci alpino | Federica Brignone sul podio a Kranjska Gora | resta leader in gigante! Grenier doma la Podkoren

(Di sabato 6 gennaio 2024) Valeriesi ripete ae conquista la vittoria nel gigante sulla. Un anno dopo la canadese ritorna sul gradino più alto delin Slovenia, conquistando la seconda vittoria della carriera. Una pista dunque amatissima dalla nordamericana, che è stata bravissima nella seconda manche a gestire delle condizioni del tracciato davvero al limite per la pioggia caduta fin dalla mattinata. Seconda posizione per Lara Gut-Behrami, che risale di un posto rispetto alla prima manche, concludendo a 37 centesimi dalla canadese. Sulci finisce comunque anche, che continua nella sua strepitosa stagione con il quintoin sei giganti disputati. Una seconda manche difficile per la valdostana, che ...

Federica Brignone ancora sul podio, anche nel gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, sesta prova di specialità valida per la Coppa del mondo di. Nonostante condizioni climatiche complicate sulla Podkoren (pioggia, neve molto bagnata, scarsa visibilità), la valdostana ha chiuso al 3° posto in 1.51.02, pagando appena 51 centesimi ...