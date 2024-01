Sci alpino | Federica Brignone contenta a metà | “Difficile da digerire | dovevo mollare di più”

Leggi su oasport

(Di sabato 6 gennaio 2024)chiude in terza posizione nel gigante di Kranjska Gora: la valdostana aveva chiuso in seconda piazza la prima manche a soli due centesimi da Petra Vlhova, ma nella seconda manche Valerie Grenier è stata inaccessibile per tutte le altre. Per l’italiana restano il pettorale rosso e il podio numero 72 della carriera e queste sono le sue impressioni dopo la gara ai microfoni di Rai Sport: “Sonoper il podio, perché comunque era importante iniziare il 2024 con un piazzamento del genere. Mi dispiace perché le condizioni non erano facili, si dovevatantissimo e potevo osare di più”. Non mancano i motivi di rimpianto: “Ho fatto una discreta gara, ma sono arrivata in fondo e mi sono resa conto che nella seconda parte si potevadi più e mi sono mangiata tutto il ...