Sci Alpino | Brignone è terza nel gigante di Kranjska Gora | “Felice di cominciare il 2024 sul podio”

(Di sabato 6 gennaio 2024)– Resta salda sulFederica. L’Azzurra si prende uno splendido terzo posto in Coppa del Mondo. Nella tappa del ‘’ di(Slovenia) l’atleta valdostana replica il. Prosegue la sua straordinaria cavalcata sulle nevi iridate e lo fa anche nel, conquistando l’ennesimo ‘’ e fa 5 in stagione (tra i sei disputati in totale): “Sono contenta di iniziare ilsul, è sempre importante – sono state le parole di Federicaa fine gara, come riporta fisi.org – Le condizioni non erano facili, bisognava osare tantissimo. Credo di aver attaccato bene all’inizio, ma nel finale mi sono resa conto che avrei ...

Federica Brignone chiude in terza posizione nel gigante di Kranjska Gora: la valdostana aveva chiuso in seconda piazza la prima manche a soli due ... (oasport)

Marta Bassino chiude al decimo posto il gigante di Kranjska Gora (Slovenia) sesto appuntamento tra le porte larghe della stagione di Coppa del mondo 23/24. La portacolori dell'Esercito, ottava a metà ...Federica Brignone ancora sul podio, anche nel gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, sesta prova di specialità valida per la Coppa del mondo di. Nonostante condizioni climatiche complicate sulla Podkoren (pioggia, neve molto bagnata, scarsa visibilità), la valdostana ha chiuso al 3° posto in 1.51.02, pagando 51 centesimi dalla ...Sull'insidiosa e scivolosa Podkoren si afferma una splendida Valerie Grenier in 1:50.51 davanti a Lara Gut-Behrami (+0.37) e Federica Brignone (+0.51), al suo 72°podio in carriera Marta Bassino chiude ...La classifica finale del gigante di Kranjska Gora: Valerie Grenier (Canada) 1'50"51 Lar ...