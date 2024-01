Sci Alpino | Brignone | “A Kranjska Gora non era facile | contenta per il terzo posto”

(Di sabato 6 gennaio 2024) Federica, italiana più titolata nello sci, ha parlato dopo ilnel gigante di. Questa gara le permette di mantenere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità ed il secondonella generale, dietro solamente all’immensa Mikaela Shiffrin. Il podio di oggi è stato completato dalla seconda piazza di Lara Gut-Behrami e dalla vittoria della canadese Valerie Grenier. L’atleta azzurra ha dichiarato: “Sonodi iniziare il 2024 sul podio, è sempre importante. Le condizioni non erano facili, bisognava osare tantissimo. Credo di aver attaccato bene all’inizio, ma nel finale mi sono resa conto che avrei potuto spingere ancora di più. Mi spiace aver perso tanto nella parte bassa, perchè è come ...

Lo slalom gigante maschile sulle nevi di Adelboden , in Svizzera, valevole come gara della Coppa del Mondo 2023 -2024 di sci alpino vede il dominio ... ()

Marta Bassino non brilla nel gigante sloveno di Kranjska Gora: la piemontese ha chiuso in decima posizione appena alle spalle di Mikaela Shiffrin e ... ()

La classifica generale di Coppa del Mondo dimaschile 2023/2024 aggiornata dopo il gigante di Adelboden. Tolto l'infortunato Schwarz, il podio sulle nevi svizzere coincide con la top 3 della generale. Odermatt è sempre più primo, ...Vince sempre Marco Odermatt . Il fuoriclasse svizzero conquista anche il gigante maschile di Adelboden 2024 , appuntamento valido per la Coppa del Mondo di, e ottiene in un colpo solo la settima vittoria consecutiva e il 21° podio di fila (a un passo dal record). L'elvetico, già dominatore della prima manche, non si limita ad amministrare il ...Marta Bassino non brilla nel gigante sloveno di Kranjska Gora: la piemontese ha chiuso in decima posizione appena alle spalle di Mikaela Shiffrin e di poco davanti a Sofia Goggia. La ragazza di Borgo ...Ottavo l'azzurro Luca De Aliprandini ADELBODEN (SVIZZERA) (ITALPRESS) - Marco Odermatt ha vinto il gigante di Adelboden, valevole per la coppa ...