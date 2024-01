Sci alpino | attenta Marta Bassino! A rischio il primo gruppo in gigante | Robinson si fa minacciosa

(Di sabato 6 gennaio 2024) Dopo ilfemminile di Kranjska Gora, il sesto stagionale, è stata aggiornata la World Cup Starting List della specialità: naturalmente restano neldi merito, composto dalle migliori 7 atlete, Federica Brignone, seconda, eBassino, settima. La terza tra le italiane in questa graduatoria è Sofia Goggia, ormai rientrata nel secondodi merito, composto dalle atlete comprese tra l’ottava e la quindicesima posizione, occupando proprio la 15ma piazza grazie all’odierno 12° posto in gara. In parole povereBassino è al limite del, quello che può ricevere un pettorale tra l’1 ed il 7, anche se la neozelandese Aliceè lontana ben 105 punti, mentre Sofia Goggia è al limite del secondo ...

Odermatt, sempre Odermatt, fortissimamente Odermatt. Ancor più sulle nevi di casa, con migliaia di tifosi svizzeri assiepati lungo la Chuenisbargli, una delle piste storiche dello, letteralmente pennellata dal fuoriclasse di Buochs che nel giorno dell'Epifania ha messo un altro mattone pesante sulla costruzione dell'ennesima rincorsa alla sfera di cristallo , tanto ...Federica Brignone , italiana più titolata nello, ha parlato dopo il terzo posto nel gigante di Kranjska Gora . Questa gara le permette di mantenere il pettorale rosso di leader della classifica di specialità ed il secondo posto nella ...Con il terzo posto ottenuto nel gigante femminile di Kranjska Gora, la valdostana ha toccato quota 63 podi complessivi in Coppa del mondo e si avvicina a grandi passi verso Gustavo Thoeni, arrivato a ...Nel gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, bel terzo posto per l’azzurra Federica Brignone nella prova che è valida per la Coppa del Mondo del 2023-2024 di sci alpino. Con la sciatrice italiana che, i ...