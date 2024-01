Schianto sulla statale Jonica | morti 4 giovani Occhiuto | “Calabria in lutto | mettiamo in sicurezza le strade”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tragedia lungo la strada106, nei pressi di Montauro, a pochi chilometri da Catanzaro. Quattro persone sono morte nello scontro tra due auto, una Fiat Idea ed una Fiat Panda. Sul posto sono intervenuti carabinieri, agenti della polizia stradale, vigili del fuoco e personale del 118. Indagini sono in corso per accertare la dinamica del sinistro. Levittime, secondo i primi accertamenti, sono due uomini e due donne. Erano tutte di San Luca ed erano dirette, non si sa per quale motivo, a Catanzaro. Sono Antonella Romeo, di 18 anni; Teresa Giorgi, di 34; Elisa Pellie di 24, e Domenico Romeo, di 27. Il ferito ha 52 anni e stava raggiungendo Soverato, dove risiede. Non sarebbe, secondo quanto si é appreso, in pericolo di vita. LEGGI ANCHE Urbino,in galleria tra un'ambulanza e un pullman ...