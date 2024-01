Schianto frontale | è strage di giovani

Leggi su thesocialpost

(Di sabato 6 gennaio 2024) Una tragedia che ha scosso la comunità si è consumata sulla Statale 106 Jonica, nel tratto vicino a Calalunga-Pietragrande, in provincia di Catanzaro. Nelle prime ore del mattino, un terribile incidente stradale ha spezzato la vita di quattro. Secondo le prime informazioni, lo scontrotra due auto ha portato a questo tragico epilogo. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma la violenza dell’impatto non lascia dubbi sulla gravità dell’accaduto. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti i soccorritori. Personale dell’Anas ha immediatamente agito per gestire la situazione, chiudendo la strada e istituendo un’uscita obbligatoria allo svincolo di Pietragrande. La deviazione del traffico sulla strada provinciale è stata necessaria per permettere le operazioni di soccorso e di indagine. Le forze ...