Scegliere i componenti necessari per assemblare un PC completo

Leggi su navigaweb

(Di sabato 6 gennaio 2024) Quando si compra un computer abbiamo due possibilità: acquistare un PC già assemblato oppure comprare i vari pezzi da montare poi insieme in un unico PC fisso desktop. Nel secondo caso, quando si deveche tipo di PC comprare, dobbiamo osservare attentamente le caratteristiche dellescelte, per evitare di creare un PC già lento o conobsolete (ossia saranno superate da nuove tecnologie nel giro di 2 anni). Visto che la spesa per un nuovo computer può essere consistente, megliosubito i miglioridisponibili al momento, così da avere un PC adeguato anche dopo 3 o 5 anni d'utilizzo. LEGGI ANCHE: Cosa comprare per farsi un buon PC desktop da 300 Euro 1) Processore La qualità di un processore o la CPU si misura in GHz, ossia la frequenza di clock ...