Scandalo Epstein | il silenzio della sinistra moralista

(Di sabato 6 gennaio 2024) Per un decennio, i media “seri” di lingua inglese hanno stigmatizzato gli “scandali di Berlusconi”, cioè il fatto che un gruppo di intraprendenti signorine gli spillasse soldi per farsi toccare il sedere (sembra poi non fosse molto di più stando alle famose intercettazioni delle signorine pubblicate da tutti i giornali). Gli stessi media seri di lingua inglese, si apprende ora, per circa dieci o quindici anni hanno di fatto coperto (o mancato di approfondire) gli stupri e abusi di ragazzine di 14 o 15 o 16 anni da parte di un centinaio di politici, miliardari, personaggi del jet set “anglo-americano-israeliano”. La lista dei partecipanti agli incontri e feste nella famosa isola privata diva dall’ex capo dell’FBI Freeh, alla Rothschild, al principe Andrea inglese, ad un paio di ex primi ministro israeliani, ai Clinton, a personaggi...