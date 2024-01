Sassuolo | le pagelle di CM | Pinamonti torna a pungere | Consigli a parare un rigore

Atalanta- Sassuolo 3-1 Cragno 5,5: miracoloso su Scalvini al 12', non può nulla sul gol di CDK. Attento su altre occasioni nerazzurre, an... (calciomercato)

in crisi e reduce da 5 sconfitte nelle ultime 6 gare coppa inclusa. Fiorentina , all'opposto, con nove risultati utili consecutivi e il vento in poppa. Queste le premesse della gara del ...I top, i flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/24:- Fiorentina Ledei protagonisti del match trae Fiorentina, valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Consigli ha compiuto un paio di ...Serie A 2023-2023, 19a giornata, aggiornamenti live di Sassuolo-Fiorentina 1-0: Pinamonti al 9' e gol annullati a Berardi, Thorstvedt e Martinez Quarta. Consigli para un rigore a Bonaventura al 64' ...Andrea PINAMONTI 7: è suo il primo gol del Sassuolo del 2024, un tap-in facile – ma neanche troppo – sull’assist di Pedersen. Al di là del gol, si muove bene e fa salire la squadra, partecipando con ...