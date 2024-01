Sassuolo-Fiorentina | Serie A | salvezza e zona europea in gioco | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 6 gennaio 2024) Al Mapei Stadium di Reggio Emilia si gioca il match valido per la diciannovesima giornata diA, l’ultima del girone di andata, tra. Di fronte ci sono due squadre che hanno obiettivi differenti a questo punto della stagione. I padroni di casa devono allontanarsi dalle zone calde, mentre gli ospiti sognano la Champions League.potrebbe essere uno di quei match in grado di regalare tanto spettacolo, gol ed azioni da una parte e dall’altra. Entrambe le squadre sono alla ricerca dei tre punti, fondamentali per i propri obiettivi, e non rinunceranno a giocare per tentare di accaparrarseli. Il momento delle due squadre (Credit foto – SPORT)Ilha cominciato la stagione con il solito obiettivo di conseguire una ...

La Fiorentina ha da poco reso noti i convocati per la gara che i Viola giocheranno contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Non ci sono sorprese... (calciomercato)

Saranno seimila , i tifosi al seguito della Fiorentina in casa Sassuolo. Per sostenere la squadra in una partita da vincere per continuare la corsa, ... ()

...Inter punti 48*; Juventus 43; Milan 36;33; Bologna* 32; Atalanta 29; Roma 28; Napoli 28; Lazio 27; Torino 24; Monza 22; Genoa* 21; Lecce 20; Frosinone 19; Udinese 17;16; Verona ...Chissà peraltro che stasera, a margine della partita con il, Barone non torni sull'...dallo spostamento nelle prossime due stagioni ai 55 milioni mancanti dl Franchi al ruolo della,...La trasferta di Reggio Emilia però, considerando i precedenti, non sarà una passeggiata per i viola. Nei dieci Sassuolo-Fiorentina che si sono disputati in Serie A(il primo incontro tra le due squadre ...Reggio Emilia, 6 gennaio 2024 – Serata importante per la Fiorentina, una di quelle che possono rivelarsi fondamentali: spinta da 6mila cuori viola, la squadra di Vincenzo Italiano sfida in trasferta i ...