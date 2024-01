Sassuolo-Fiorentina 1-0 | Pinamonti decide | al Mapei è successo di tutto

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 gennaio 2024) AlStadium, il match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live AlloStadium-Città del Tricolore,si affrontano nel match valido per la 19esima giornata della Serie A 2023/24. La cronaca diPRIMO TEMPO Sotto una pioggia torrenziale ildi Dionisi è riuscito a trovare il gol del vantaggio con. L’attaccante ex Inter ha concluso a rete un’azione davvero interessante da parte degli emiliani ricca di trame fitte e importanti. Lanon è riuscita a reagire e non è mai stata pericolosa dalle parti di Consigli. Ai neroverdi annullato anche ...