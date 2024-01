Sassuolo-Fiorentina 1-0 LIVE | polemiche al Mapei per la rete annullata a Thorstvedt

(Di sabato 6 gennaio 2024) AlStadium, il match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAlloStadium-Città del Tricolore,si affrontano nel match valido per la 19esima giornata della Serie A 2023/24. La cronaca diPRIMO TEMPO Sotto una pioggia torrenziale ildi Dionisi è riuscito a trovare il gol del vantaggio con Pinamonti. L’attaccante ex Inter ha concluso aun’azione davvero interessante da parte degli emiliani ricca di trame fitte e importanti. Lanon è riuscita a reagire e non è mai stata pericolosa dalle parti di Consigli. Ai neroverdi ...

Al Mapei Stadium, il match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Mapei Stadium - Città del Tricolore,si affrontano nel match valido per la 19esima giornata ...Dionisi e Italiano, allenatori di(foto Ansa) - Calciomercato.itTra le squadre più in forma, i viola di Vincenzo Italiano vanno a caccia della quarta vittoria consecutive dopo ...Che dormita della difesa viola!! La Fiorentina subisce gol 364' dal gol di Lukaku. Alle 20.45 fischio d'inizio per Sassuolo-Fiorentina, gara valida per la 19esima e ultima giornata del girone di ...Basta un gol di Pinamonti a chiudere il primo tempo fra Sassuolo e Fiorentina. Una sorta di sorpresa vista la classifica delle due squadre, con i toscani che sono reduci da tre vittorie consecutive ...