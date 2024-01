Sassuolo-Fiorentina 1-0 LIVE | gol annullato a Berardi

(Di sabato 6 gennaio 2024) Al Mapei Stadium, il match valido per la 19esima giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Mapei Stadium-Città del Tricolore,si affrontano nel match valido per la 19esima giornata della Serie A 2023/24. La cronaca di1? – Iniziato il match al Mapei. 9? – GOL– Pedersen a rimorchio per Pinamonti e gol dell’attaccante neroverde. 19? – GOLAL– Toljan calcia verso la porta, sulla traettoriache tocca e spedisce alle spalle di Terracciano. L’arbitro però annulla dopo check del Var per posizione di offside del 10 neroverde. Il tabellino di ...

La vigilia. Archiviato un 2023 ...