Sassuolo-Fiorentina 1-0 | il tabellino

, la cronaca Pronti, via e dopo 9 minutigià avanti: Pedersen scappa sulla sinistra e mette in mezzo per Pinamonti che deve solo appoggiare in porta alle spalle di ...22.46 Serie A,1 - 0 Torna al successo ilche batte 1 - 0 la. Pronti - via e i neroverdi passano:Henrique trova Pedersen che mette al centro per il 'piattone' vincente di ...Serie A 2023-2023, 19a giornata, aggiornamenti live di Sassuolo-Fiorentina 1-0: Pinamonti al 9' e gol annullati a Berardi, Thorstvedt e Martinez Quarta. Consigli para un rigore a Bonaventura al 64' ...Italiano ko a Reggio Emilia contro la squadra di Dionisi: i viola restano comunque al quarto posto in solitaria ...