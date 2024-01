Santa Maria a Vico | Affinita nuovo capogruppo di Città Domani 2 0

Leggi su anteprima24

(Di sabato 6 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAll’indella surroga del consigliere Marcantonio Ferrara, con il subentro in consiglio di Pasquale Iadaresta il gruppo di2.0, ha eletto all’unanimità l’Assessore Clemente, il quale ha riportato le seguenti dichiarazioni: “Ringrazio il Sindaco Pirozzi e tutti i miei colleghi della maggioranza per la fiducia dimostrata. Mi adopererò per rappresentare al meglio il gruppo che posso dire già coeso e saldo. Il mio impegno come quello di tutta la squadra sarà profuso per portare a termine il fitto e ambizioso programma elettorale sottoposto ai cittadini che ci hanno dato pieno mandato per la suo realizzazione. La sfida è ambiziosa, le difficolta non mancano, ma sono certo che nella seconda parte del ...