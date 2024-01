Sanremo 2024 | Alexia portavoce dei clamorosi esclusi

(Di sabato 6 gennaio 2024) In un'intervista al Corriere della Serafa sapere di essere in buona compagnia tra glial Festival di

Il Festival di Sanremo 2024 sta per tornare in televisione, condotto da Amadeus. Nonostante il grande interesse da parte del pubblico, si è ... (donnapop)

Archiviata la delusione per non essere stata riconfermata nella nuova edizione del Grande Fratello, Giulia Salemi è pronta per un’altra interessante ... (isaechia)

Giulia Salemi avrà un ruolo speciale a. L'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip continua la sua carriera nel mondo della conduzione e vola nella città dei fiori al fianco di TV Sorrisi e Canzoni . Giulia Salemi ...La slovacca Petra Vlhova è al comando della prima manche dello slalom gigante di Kranjska Gora in Slovenia, davanti a Federica Brignone, staccata di soli 2 centesimi di secondo. Sulla pista Podkoren ...Chiara Ferragni è tornata sui social, ma per ora - sembra - senza risultati. La bufera iniziata con il caso del pandoro Balocco non accenna a sfumare. E mentre ...In un'intervista al Corriere della Sera Alexia fa sapere di essere in buona compagnia tra gli esclusi al Festival di Sanremo 2024.