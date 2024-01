Sannino replica a Petrillo | “Il Trasporto pubblico locale ha funzionato regolarmente”

Leggi su ilfaroonline

(Di sabato 6 gennaio 2024) Fiumicino, 6 gennaio 2024 – “Il consigliere di minoranza Angelosulda e per l’aeroporto (leggi qui) ha sicuramente notizie poco esatte”. E’ quanto afferma il consigliere Ciro, “visto che il servizio di– sottolinea – ha mantenuto il regolare servizio che viene svolto durante i giorni festivi e prefestivi , quindi regolare”. “L’unica eccezione, ma in positivo – spiega– è quella dell’ allungamento di 15 minuti in più che abbiamo chiesto e ottenuto dall’azienda, l’ultima corsa serale in partenza dall’aeroporto che invece di partire come ultima corsa alle ore 23 parte alle ore 23,15 dando modo ai lavoratori che terminano il servizio alle 23 di usufruire delfino al capolinea di via ...