Sanità | Calenda | è prima emergenza Paese ma per nessun governo priorità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 6 gennaio 2024) Roma, 6 gen. (Adnkronos) - "Hai ragione Giorgio, ma la fine dellapubblica è iniziata dieci anni fa. Tutti i governi, compreso questo e anche dopo il Covid, hanno messo meno soldi di quanti ne servivano per coprire l'inflazione. Aggiungo che perlaè stata una vera. Con i soldi messi sul superbonus l'avremmo potuta mettere a posto per quindici anni. Non parliamo del MES sanitario.cambiamento per spendere meglio è stato messo in campo. Questa è laper l'Italia e la Meloni non l'ha neppure nominata durante la conferenza stampa". Lo scrive su Twitter il segretario di Azione Carlorispondendo a un post del sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, che rimarcava come, nel 2023, ...