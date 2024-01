Sandro Iacometti | ora anche per l' Istat siamo più ricchi e i consumi crescono

(Di sabato 6 gennaio 2024) Pannicelli caldi, mancette inutili, famiglie lasciate a bocca asciutta? Ecco, la fotografia scattata ieri dall'sembra descrivere uno scenario un po' diverso. Piaccia o no, la formula meno tasse, più soldi in tasca ai contribuenti e piùnon ha tradito nequesta volta. E protagonista del lieto fine è proprio quel potere d'acquisto che da mesi è sulla bocca di tutti per denunciare l'incapacità del governo di intervenire in soccorso delle fasce più deboli, che come sannoi bambini sono quelle più colpite dalle dinamiche inflattive. Sentite qua: nel terzo trimestre del 2023, sì, proprio quello in cui sono scattati gli aumenti in busta paga provocati dal sostanziale raddoppio del taglio del cuneo fiscale inizialmente disposto da Draghi, il reddito disponibile lordo delle famiglie è aumentato ...

