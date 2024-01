San Gregorio Sorpreso mentre pesava e confezionava marijuana in casa | arrestato giovane

Leggi su dayitalianews

(Di sabato 6 gennaio 2024) Pubblicato il 6 Gennaio, 2024 Quasi 900 grammi di, un bilancino di precisione perfettamente funzionante sul quale vi erano alcune infiorescenze, un rotolo di carta argentata per confezionare la sostanza stupefacente e la somma contante di 6.530€. Questo è ciò che i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno trovato all’interno di un’abitazione di San, interrompendo, in seguito ad un’attività info-investigativa, una chiara attività di pesatura e confezionamento di stupefacenti destinati alla vendita al dettaglio. Prima di fare irruzione nell’appartamento, i militari si sono appostati in più occasioni in una via limitrofa, in “modalità discreta” constatando un continuo viavai di giovani che in poco tempo entravano e uscivano in modo alquanto sospetto dal portone di accesso del ...