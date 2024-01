Samsung Galaxy A34 | SPECIALE OFFERTA con il Fuoritutto Unieuro

(Di sabato 6 gennaio 2024)imperdibile per il nuovo medio gamma dell’azienda coreana, è infatti possibile acquistare ilA34 con uno sconto unico da, approfittatene subito! In occasione del volantino proposto da, figura l’dicon il suo nuovo mid-range, ilA34 5G: disponibile al prezzo di 279,90€ anziché 399,90€. Caratterizzato da un design ad effetto e costruito con materiali sostenibili,A34 è progettato per essere allo stesso tempo elegante e rispettoso dell’ambiente. Con le rivoluzionarie funzionalità Nightography della serieS e la tecnologia OIS, la fotocamera è concepita per catturare più luce, enfatizzare i dettagli e rendere vividi i ...

Samsung Galaxy S9, Galaxy S9+ e Galaxy Note 9 possono aggiornarsi ad Android 14 e One UI 6 grazie al modding e alla Noble ROM 4.0! L'articolo One ... (tuttoandroid)

La serie Samsung Galaxy S23 ha perso la protezione dal burn-in con l'arrivo di Android 14, ma sono in corso i lavori per reintrodurla. L'articolo ... (tuttoandroid)

Mancano solo undici giorni al lancio ufficiale della serieS24 die nuove informazioni emergono riguardo alle esclusive varianti cromatiche delS24 Ultra. Con l'avvicinarsi del lancio ufficiale della serieS24, previsto per il 17 ...Mancano pochi giorni al lancio ufficiale, ma ilS24 Ultra difa già parlare di sé grazie alle recenti fughe di notizie. La curiosità attorno al prossimo flagship di, ilS24 Ultra , si intensifica con la pubblicazione di nuove immagini reali del dispositivo. Condivise sabato 6 gennaio da @WorkaholicDavid su X (ex Twitter), queste immagini offrono ...Samsung ha annunciato che la linea Galaxy S24 avrà la sua presentazione il 17 Gennaio, nel frattempo diamo un altro sguardo al modello Ultra.Qualcomm ha svelato il chip per Snapdragon XR2+ Gen 2 per i visori per la realtà virtuale e mista e lavora con Google e Samsung al lancio di nuovi prodotti e sfidare Apple Vision Pro ...