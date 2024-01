Samardzic-Napoli | Cioffi ha preso una decisione | annuncio in conferenza

(Di sabato 6 gennaio 2024) Lazarè uno dei grandi obiettivi delper gennaio.a sorpresa sul possibile trasferimento. Il mercato delè appena iniziato. Dopo l’acquisto di Mazzocchi dalla Salernitana, i tifosi si aspettano altri colpi che possano riportare ilnelle zone alte della classifica. Gli azzurri stanno sondando diversi profili e in diverse zone del campo. Se in difesa l’obiettivo primario è Radu Dragusin dal Genoa, a centrocampo pare che Lazarsia il sostituto designato di Eljif Elmas. Il centrocampista macedone è volato in Germania per unirsi al Red Bull Lipsia in cerca di maggiore continuità. Ilha incassato 20 milioni più 5 di bonus. Il suo addio e la partenza di Frank Anguissa per disputare la Coppa d’Africa con il Camerun, hanno ...

