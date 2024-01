Samardzic | martedì il padre-agente in Italia per trattare con De Laurentiis

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 6 gennaio 2024) Il Napoli sta cercando di chiudere anche per, operazione difficile ma non impossibile, complicata sicuramente daldel calciatore che già nella trattativa con l’Inter aveva creato qualche problema. Nei giorni scorsi l’accordo di massima tra il Napoli e l’Udinese è stato trovato, complice il rapporto che lega i due presidenti, ma ora le trattative passano ora sul fronte calciatore e agenti ed è qui che ancora si devono limare le divergenze, come scrive oggi il Corriere dello Sportè lusingato dalla prospettiva Napoli “è il talento allo stato puro che solletica la fantasia, per qualcuno è l’erede naturale di Piotr Zielinski, per Adl un regalone da concedersi in vista Champions: le chiacchierate tra Dee Gino Pozzo sono state lunghe e ...