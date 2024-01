Salvare Harvard dall' ideologia woke e dai codici etici

(Di sabato 6 gennaio 2024) Traduciamo ampi stralci di un intervento dell’imprenditore americano Bill Ackman su X Mi sono preoccupato per la prima volta perquando 34 organizzazioni studentesche, la mattina presto dell’8 ottobre, prima che Israele intraprendesse qualsiasi azione militare a Gaza, si sono schierate pubblicamente a sostegno di Hamas, un’organizzazione terroristica riconosciuta a livello mondiale, ritenendo Israele “l’unico responsabile” delle azioni barbare ed efferate di Hamas. Mi sono chiesto: come è possibile? Quando ho visto la dichiarazione iniziale della rettrice Gay sul massacro, ho capito il contesto della dichiarazione di sostegno al terrorismo da parte dei gruppi studenteschi. Le proteste sono iniziate come pro Palestina e poi sono diventate anti israeliane. Poco dopo, l’antisemitismo è esploso nel campus: i manifestanti che hanno violato i ...

