Salernitana-Juventus | dove vedere la partita?

(Di sabato 6 gennaio 2024) Anche la Domenica regala confronti di Serie A molto interessanti. Tra questi c’è anche, scopriamo insiemequesta. Si tratta di un match che potrebbe mostrare altre emozioni dopo la Coppa Italia I diritti televisivi fanno parte del mondo del calcio e, mai come quest’anno, evidenziano una programmazione ben definita. A garantire la visione delle gare di Serie A ci sono ben due piattaforme, ovvero Sky e DAZN. La prima ne offre appena tre a giornata, la seconda l’intero palinsesto. Questa suddivisione non gioca però un ruolo favorevole nei confronti dei tanti tifosi che, desiderosi di seguire la gara, si ritrovano a costretti a cercare tutte le informazioni e capiresi potràla. Proprio per ...

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Juventus , sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie ... (sportface)

L’attaccante della Juventus Federico Chiesa non è stato convocato per la partita di campionato di domani a Salerno con la Salernitana “per un ... (sportface)

La vigilia di Salernitana-Juventus si apre con una brutta notizia per i tifosi bianconeri. Federico Chiesa si ferma per infortunio e finisce fuori ... (calcioweb.eu)

Laha diramato la lista dei convocati ufficiali per la sfida di Serie A contro la. Brutte notizie per Allegri che a sorpresa dovrà fare a meno di Chiesa e Cambiaso . L'attaccante ha ...Classifica alla mano non ci sarebbe storia. Ma la, contro le grandi, è stata già capace di imprese importanti. Dopo aver battuto la Lazio ...proverà anche domani (ore 18) contro la, ...Lautaro ha siglato la sua firma anche contro Bologna, Torino, Atalanta e Udinese, ma anche nei big match contro Juventus e Lazio. Impossibile dimenticare la quadripletta contro la Salernitana del 30 ...C'è un forfait dell'ultima ora in casa Juventus: Federico Chiesa, infatti, non figura nell'elenco dei convocati per la trasferta contro la Salernitana. L'attaccante si è fermato durante la rifinitura ...