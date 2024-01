Salernitana-Juventus domenica 07 gennaio 2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici Out Chiesa | bianconeri con Nicolussi Caviglia a centrocampo

(Di sabato 6 gennaio 2024) All’Arechi va in scena il remake degli ottavi di coppa Italia trae Juve a campi invertiti. I padroni di casa grazie alla prima vittoria in trasferta della stagione, l’1-0 contro il Verona firmato da Tchaouna, hanno interrotto un digiuno di vittorie che durava da quattro giornate e reso ancora più corta la zona InfoBetting: Scommesse Sportive e

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Juventus , sfida valida per la diciannovesima giornata di Serie ... (sportface)

L’attaccante della Juventus Federico Chiesa non è stato convocato per la partita di campionato di domani a Salerno con la Salernitana “per un ... (sportface)

La vigilia di Salernitana-Juventus si apre con una brutta notizia per i tifosi bianconeri. Federico Chiesa si ferma per infortunio e finisce fuori ... (calcioweb.eu)

Non solo Coppa Italia ma anche campionato, ma a campi invertiti, tre giorni Dopo . Non ancora archiviato e metabolizzato il tennistico 6 a 1... (calciomercato)

Soprattutto alla". Un discorso, quello di Allegri, che arriva in risposta al possibile ...saltare almeno la gara di Coppa Italia con il Frosinone oltre a quella di oggi con la, nei ...CLASSIFICA SERIE A Inter* punti 48;43; Milan 36; Fiorentina* 33; Bologna* 32; Atalanta 29;... Lecce* 21; Frosinone, Sassuolo* 19; Udinese 17; Cagliari* 15; Verona* 14, Empoli 13;...La rassegna stampa delle prime pagine sportive dei quotidiani in edicola domenica 7 gennaio Le prime pagine sportive dei quotidiani in edicola domenica 7 gennaio si concentrano sulle notizie di calcio ...Sarà ancora Salernitana contro la Juventus, questa volta in Campania, a tre giorni dalla sfida di Coppa Italia vinta dai bianconeri con un netto 6-1. La formazione ospite, ora a ...