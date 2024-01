Salernitana | Inzaghi | «Vogliamo continuare il momento positivo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 6 gennaio 2024) Filippo, allenatore della, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Juventus Filippo, allenatore della, ha parlato ai canali ufficiali del club alla vigilia della sfida contro la Juventus. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Veniamo da quattro punti nelle ultime due partite in campionato e tutto questo ci deve dare coraggio ed entusiasmo per affrontare la gara di domani. La forza della Juventus la conosciamo tutti, domani servirà la classica partita perfetta e sperare che loro non siano in una delle giornate migliori. Giochiamo nel nostro stadio e con il nostro pubblico, già contro la Lazio e il Milan abbiamo dimostrato di poter dare filo da torcere ad avversari importanti. Sono sicuro che la nostra gente ci darà una grossa mano per provare ...