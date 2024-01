Sai perché a Roma si dice ‘non farti infinocchiare’?

Leggi su funweek

"Noninfinocchiare" è un modo di dire molto usato daini e dai paesi limitrofi alla Capitale. Si tratta di un detto tramandato da generazione in generazione, risalente addirittura al Medioevo. Viene utilizzato in modo ironico quando si vuole mettere in allerta qualcuno che sta per essere imbrogliato. Ma da cosa deriva e cosa c'entrano i finocchi? "Noninfinocchiare": significato e curiosità Il detto rimanda ad una proprietà particolare dei finocchi. Farsi infinocchiare si rifà al mondo delle osterie e nello specifico ad un determinato episodio che spesso si verificava nel corso delle serate. Quando il vino andava un po' a male viene servito lo stesso ma dopo aver donato al cliente un finocchio, le cui proprietà anestetiche facevano sembrare tutto più buono.